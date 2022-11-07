عفاف شعيب:"اتعملي سحر من جوه الوسط الفني علشان ما اشتغلش"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة عفاف شعيب عن تعرضها للسحر من داخل الوسط الفني وخارجه.

وقالت شعيب، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس": "زمان اتعملي سحر كتير أوي، وكانت أمي الله يرحمها تقولي اقرأي على طول يا بنتي آية الكرسي، لأنها بتمنع أي حاجة، ولما قابلت الشيخ محمد "متولي الشعراوي، قالي خلي دايمًا لسانك عامر بذكر الله وأوعي تسكتي".

وأضافت: "مش عايزة أقول مين اللي عملت السحر، ولكن السحر انقلب على الساحر، وفيه ناس عملولي سحر من جوا الوسط الفني وناس من برا الوسط، وأنا بحس إني مسحورة وبشوف رؤى وأنا نايمة، لأن ليا ورِد كل يوم، ومن لا ورِد له لا وارد له".

وتابعت عفاف شعيب: "لما بيكون ليك ورِد وكل يوم مع ربنا، ربنا بيكشف الحجاب عنك، وليس بين العبد وربنا ترجمان أو حجاب، وتلاقي كل حاجة ربنا كشفها، والأعمال كانت بتتعمل علشان مشتغلش وإني أبقى قاعدة في البيت على طول، ومكتأبة، وأبقى موجوعة على طول".

وأكملت :"في واحدة قالتلي إنتي بتعملي إيه في وشك، وشك زي ما هو من 20 سنة، والله في نفس اليوم وشي ورم".