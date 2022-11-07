حسن الرداد: “مرة خلفت أنا وإيمي بنت اسمها كنزي”

كتب امير فتحي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - رد الفنان حسن الرداد على الشائعات التي تتردد بين الحين والآخر حول انفصاله عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم أو حمل الأخيرة .

قال حسن الرداد في مقابلة لبرنامج “عرب وود” على هامش حضوره العرض الخاص لفيلمه الجديد “تحت تهديد السلاح” في مصر: “على طول شائعات من زمان متعود على الشائعات دي” .

تابع: “بيقولوا إن أنا وإيمي انفصلنا، اتخانقنا حاجات من دي والحاجات دي مش مظبوطة يعني .. ومرة قالوا خلفت بنت اسمها كنزي ومرة ولد اسمه سمير، كل شوية بيطلعوا حاجة” .

وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية أخبارا حول حمل إيمي سمير غانم بعد ظهورها بوزن زائد في حفل العرض الخاص لفيلم حسن الرداد الجديد في دبي، وتكهن الجمهور بأن لهذا السبب تقوم بإخفاء بطنها في معظم صورها .