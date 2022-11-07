أشقاء بوسي ونورا لم يظهرا كثيرًا في الإعلام لكن لقطة نادرة جمعت أفراد الأسرة بما فيهم شقيقتهما الثالثة شديدة الجمال… شاهدها الآن

كتب امير فتحي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - مازالت الفنانة بوسي تواصل مشوارها الفني الذي بدأته منذ الطفولة ومرت من خلاله بمحطات عديدة تنوعت ما بين السينما والدراما في الوقت الذي اعتزلت فيه شقيقتها الفنانة نورا التمثيل منذ سنوات عديدة.

الشقيقتان اللتان اشتهرتا في مجال الفن لم يعرف أحد الكثير عن حياتهما باستثناء حياة بوسي مع زوجها الراحل نور الشريف وزيجات الفنانة نورا التي باءت بالفشل.

في صورة نادرة ظهرت نورا وبوسي مع شقيقة ثالثة لهما وظهرت لأول مرة والدتهما والتي تشبههما إلى حد كبير.

لقطة نادرة لأفراد عائلة بوسي ونورا

وفاة شقيقي نورا وبوسي

في شهر يونيو 2020 توفي محمد قدري شقيق الفنانتين نورا وبوسى، وفي مارس من العام نفسه توفيت شقيقتهن الكبرى الحاجة هدى. هدى ظلت بعيدة عن الأضواء بعكس شقيقتيها، وظهرت مرات محدودة في مناسبات عائلية كانت آخرها الاحتفال بعيد ميلاد ابنة شقيقتها مي نور الشريف. وبدا واضحا عليها أنها تعاني من متاعب صحية ما ادى في النهاية لوفاتها.

أحدث ظهور لـ نورا وبوسي عبر إنستجرام

من ناحية أخرى، ظهرت الفنانة الكبيرة المعتزلة نورا في سن الـ68 في جلسة عائلية، بصحبة شقيقتها النجمة بوسي، وأبناء شقيقتها سارة ومي نور الشريف ابنتي النجم الكبير الراحل نور الشريف في مجموعة من الصور.

وسيطرت على هذه الجلسة والتى كانت عائلية للغاية روح الحب والبهجة، حيث هنأت الفنانة مي نور الشريف خالتها الفنانة المعتزلة نورا بعيد ميلادها، والذى حل يوم 18 يونيو الجاري.

كما هنأت شقيقتها سارة بقرب حلول عيد ميلادها، حيث تنتمى الاثنتان لبرج الجوزاء، وكتبت مى عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”:”حبايبى برج الجوزاء خالتى نورا وسارة أختى حبيبتى ربنا يسعد قلبكوا ويحفظكوا لينا منورين حياتنا، بحبكوا فوق أى كلام ممكن يعبر، وممتنة لوجودكوا فى حياتى .. كل عام وأنتوا فى أفضل حال والله حافظكم”.

بوسي:

الفنانة بوسي مازالت حتى الآن تواصل مشوارها الفني الذي بدأته منذ الطفولة ومرت من خلاله بمحطات عديدة.

تنوعت أدوارها ما بين السينما والدراما في الوقت الذي اعتزلت فيه شقيقتها الفنانة نورا التمثيل منذ سنوات عديدة. ارتبطت بوسي بقصة حب كبيرة مع الفنان الراحل نور الشريف وتكللت بالزواج الذي دام لعقود. حدث الانفصال المفاجئ بينهما ثم العودة مرة أخرى في الأيام الأخيرة من حياة الراحل نور الشريف.

نورا:

أما الفنانة نورا فقد تزوجت أكثر من مرة أشهرها كان من الفنان الراحل حاتم ذو الفقار وهو الزواج الذي انتهى سريعًا. نورا اعتزلت الفن وارتدت الحجاب بعدما قدمت عشرات الأعمال التي تنوعت بين السينما والتليفزيون والمسرح.

إعتزال نورا التمثيل

يُذكر أن الفنانة الكبيرة نورا ابتعدت عن الساحة الفنية بعد مشوار طويل حافل بالأعمال السينمائية المهمة منها “غاوى مشـاكل” و”عنتر شايل سيفه”، مع النجم الكبير عادل إمام.

وضربة شمس والعار وجرى الوحوش، مع النجم الكبير الراحل نور الشريف، “ولكن شيئا ما يبقى” و”الكيف”، مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، وغيرها الكثير من الأعمال الفنية الناجحة.

واعتزلت الفنانة الكبيرة نورا الحياة الفنية منذ أكثر من ربع قرن، وبالتحديد عام 1996، وتعتبر الفنانة نورا هي الفنانة الوحيدة المعتزلة والتي حفظت القرآن الكريم كاملاً وقامت بتحفيظه لزملائها من الوسط الفني لمن رغب في ذلك

بينما كان أخر ظهور للفنانة بوسى كان من خلال مسلسل “البرنسيسة بيسة”، من بطولة مى عز الدين، منذ 3 سنوات.

الخليج 365

الخليج 365