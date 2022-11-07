صابر الرباعي عن شيرين عبد الوهاب: “وردة نستنشق رائحة عطرها”

كتب امير فتحي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - وجه الفنان صابر الرباعي رسالة دعم إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب على خلفية الأزمة التي مرت بها مؤخرا، معربا عن حبه لها .

قال صابر الرباعي في لقاء لبرنامج “ET بالعربي”: “شيرين وردة نستنشق رائحة العطر بتاعها فنيا وإنسانيا .. هي وردة هذا الوسط الفني الجميل” .

تابع: “اللي بتمر بيه أكيد أي إنسان ممكن يمر بيه، لكن بالنهاية نقولها انتي قوية، انتي ممكن في أي لحظة من اللحظات ترجعي لحياتك الطبيعية لإنك تستاهلي تكوني بيننا وتعيشي بسلام وتكملي نجاحاتك وتربي بناتك أحسن تربية وتكوني سند ليهم” .

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد خرجت من المستشفى منذ أيام بعد تحسن حالتها الصحية وفقا لما أعلنه محاميها المستشار ياسر قنطوش في بيان له نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” .