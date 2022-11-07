شقيقة حسن الرداد برفقة زوجها وأولادها في أحدث ظهور لهم

كتب امير فتحي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - حرصت أسرة الفنان حسن الرداد على التواجد معه وتهنئته بالعرض الخاص لفيلمه الجديد “تحت تهديد السلاح” مساء يوم أمس الأحد في مصر .

نشر حسن الرداد مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع “انستجرام” تجمعه بشقيقته نيبال الرداد وزوجها وأولادها في أحدث ظهور لهم من تواجدهم بالعرض الخاص .

كما ظهر في الصور عدد من نجوم الفن الذين حضروا عرض فيلم تحت تهديد السلاح، جاء من بينهم كلا من:زوجته إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا سمير غانم و هشام ماجد وأحمد صفوت ودينا فؤاد ومحمد عبد الرحمن والشاعر أيمن بهجت قمر ورانيا يوسف وغيرهم .

وكتب حسن الرداد في تعليقه على الصور: “من العرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح في مصر .. عايز أشكر إخواتى وصحابي وأهلي اللى كانوا موجودين جنبى النهاردة” .

تابع: “الفيلم ده حاله خاصة بالنسبالى وأول حاجة اصورها بعد الظروف الصعبة اللى مريت بيها .. شكرا لكل واحد كان جنبى النهاردة عشان مشاعركم وحبكم كنت حاسس بيها وفعلا بحمد ربنا على نعمة إن يكون عندى إخوات وأصدقاء زيكم” .

أضاف: “وعايز أشكر كل صناع الفيلم بكل أقسامهم على تحملهم لظروفى وانتظارهم ليا كتير عشان أقدر أكمل تصوير الفيلم الصعب ده” .

واختتم “الرداد”: “وأخيرا عايز أشكر الجمهور العظيم اللى بعتبره فعلا عيلتى الكبيرة اللى دائما داعمين ليا وبشوف منهم كل الحب والاحترام .. بتمني إن الفيلم يعجب الناس كلها واكون قدرت أوصل إحساسي بالشخصية لحضراتكم” .