شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج عمر عبد العزيز يجرى جراحة ناجحة فى عينه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض المخرج عمر عبد العزيز لإصابة فى عينه، ونشر صورة على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق قائلا، "كل الشكر والتقدير للطبيب الذى أنقذ عيني من الانفصال الشبكى".

وحل مؤخرا المخرج عمرعبد العزيز، ضيفا على تليفزيون الخليج 365، مع الزميل على الكشوطى، رئيس قسم الفن، خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية، وتحدث عن الأفلام الكوميدية و الندرة فيها .

وقال عمر عبد العزيز، "الكوميديا عاشقة للجميع ومعنى الكوميديا مش فيلم بيضحك وتشوفه مرة وتنساه، والكاتب الكوميدى مهم أوى والممثل الكوميدى مهم ياريت نحافظ عليه لكن اللى بشوفه حاليا فيلم بيضحك وخلاص وفيه فرق كبير بين الاثنين و أتمنى أن الكوميديا ترجع تانى لأنها مختفية وأكتر أفلام كانت بتناقش القضايا الجادة الأفلام الكوميدية".

وتابع، "الفيلم اللى هبعته للأوسكار لازم يكون محلى جدا وكل ما اغرق في المحلية هيأخد جائزة لكن منزعلش أن فيه أفلام مترشحتش ما هو مش هيأخد جائزة و يرجع يعنى ".

وأقيم مؤخرا حفل ختام الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، وبحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه، وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام.