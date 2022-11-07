شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تطرح أغنية "369" ثالث أغانى ألبومها "فى حتة تالتة"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة بشرى، أغنيتها الجديدة "369"، عبر قناتها على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وهى ثانى أغنيات البومها "في حتة تالتة" وهى من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع إسلام صبرى.

وتعد أغنية "369" هي ثانى أغانى ألبوم "في حتة تالتة"، بعدما طرحت بشرى أغنية "الليل"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات هيثم سليم، وألحان وتوزيع اسلام صبرى، وميكس محمد القولى.

وشاركت بشري مؤخرا في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بمهرجان قرطاج السينمائي بدورته الـ 33، كما شاركت كضيف شرف في مهرجان "ضيافة" وكانت الدورة الحالية مهداة للنساء الناجحات.

وحصلت بشري مؤخرا علي الإقامة الذهبية في الإمارات وحرصت علي توجيه الشكر لقادة الدولة وهنأت الشعب الاماراتي بيوم العلم.

شاركت النجمة بشرى مؤخراً، في مسلسل "الاختيار" في جزئه الثانى بطولة النجمان كريم عبد العزيز وأحمد مكى، والذى عرض في رمضان قبل الماضى، وقدمت دور زوجة الشهيد محمد مبروك، حيث نالت إشادات كبيرة عن تلك الشخصية خاصة أنها قدمتها ببراعة شديدة.