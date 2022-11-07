شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مالك يعانى من جنون الارتياب فى مسلسل "اتزان" على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان الشاب حسن مالك شخصية مركبة ومليئة بالتفاصيل خلال أحداث مسلسل "اتزان" الذى يعرض حاليًا على منصة watch it، حيث لاقى "مالك" إشادات من الجمهور حول شخصية "آدهم" الذي يعاني من إضرابات نفسية تتمثل في بالبارانويا أو ما يُعرف بجنون الارتياب، الذي يجعله يشك في كل من حوله وأقرب الناس إليه حتى يطال طبيبه النفسي، كمل يقوده إلى قتل الكلب الخاص بصديقه.

مسلسل "اتزان" أحدث أعمال watch it الأصلية، يعتمد على البطولة الشبابية حيث يضم في قائمة أبطاله ركين سعد، صدقي صخر نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، ثراء جبيل، حسن مالك، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم، وتأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام.



حسن مالك

تأتي مشاركة حسن مالك في "اتزان" بعد ما مشاركته في ملفت في مسلسل "بيمبو" للمخرج عمرو سلامة وعمر رشدي، وتأليف محمد أديب وعدد من الكتاب الشباب. ويشارك حسن في بطولته مع أحمد مالك، هدى المفتي، المغني ويجز، ملك الحسيني، محمد لطفي، سنتيا خليفة، طه الدسوقي، أحمد بسيوني، أحمد الأزعر، وعباس أبو الحسن.

ويتنظر حسن مالك عرض فيلم "المطاريد" في موسم إجازة منتصف العام الدراسى، حيث يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد حاتم وتارا عماد، محمود البزاوي، محمود حافظ، محمد محمود، محمود الليثي، دنيا سامي، طه دسوقي، مصطفى غريب، حسن مالك، وضيف الشرف اياد نصار، تأليف صلاح الجهيني، عزت أمين، إخراج ياسر سامي.