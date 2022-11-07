شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مسلسل "سر السلطان" عن رواية سره الباتع فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج خالد يوسف تصوير مسلسل "سر السلطان" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2023، والمأخوذ عن رواية "سره الباتع" للكاتب يوسف إدريس، ويلعب بطولته عدد من الفنانين، آبرزهم أحمد فهمى وأحمد السعدنى، أحمد وفيق، ناهد رشدى، منة فضالى، وخالد أنور، نجلاء بدر، وعدد كبير من الفنانين.

ونشر فريق العمل صورة جمعت ابطال المسلسل، وهم يحتفلون بعيد ميلاد أحمد فهمى، حيث حرص فريق العمل على معايدة فهمى، وتقديم تورتة الاحتفال، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية .



سر السلطان

يشار إلى أن أحمد فهمى انتهى مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "مستر إكس" ومن المقرر طرحه فى السينمات فى عيد الفطر المقبل، من إخراج أحمد عبد الوهاب، ويشارك في بطولته هنا الزاهد وأوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف شرف أكرم حسنى، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبرى فواز، وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه فى إطار كوميدي رومانسى.

أما أحمد السعدنى يصور حاليًا مسلسل "سيب وأنا سيب" مع هنا الزاهد، المكون من 10 حلقات فى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث يضم العمل إلى جانب هنا والسعدنى كلاً من محمود البزاوى، آية سماحة، عارفة عبد الرسول، محمود السيسى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان.