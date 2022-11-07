“بألفاظ خارجة” .. رسالة حادة من هيفاء وهبي إلى المتنمرين على شكلها

كتب امير فتحي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 02:48 مساءً - وجهت الفنانة هيفاء وهبي رسالة شددية اللهجة إلى المتنمرين على شكلها في الفترة الماضية على خلفية ظهورها الأخير في حفلها بموسم الرياض، مشيرة إلى وجود حملة ممنهجة ضدها .

كتبت هيفاء وهبي في منشور لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع “انستجرام”: “شو بتقدروا تعملوا اعملوا أكتر أوسخ من هيك بعد ما خلق واللي انتوا عاملينو فيي وفي ملامحي هو شبه نفسياتكم” .

تابعت: “هيدا لون الحقد اللي فيكم، هيدي ملامح الشياطين اللي جواتكم، مش ناقص غير تطلعولي أنياب ” .

أضافت: “حملة تشويه فاشلة شارك فيها نساء كتار وكمان رجالة منسونة أكتر وإن كان بتعبر عن شئ فهي تعبير عن إنكم ما شفتوا بحياتكم نقطة احترام من أول من صور ولعب بخلقتي والباقي إنتو عارفينه” .

واختتمت هيفاء: “وبالاخر بيجيك واحد بيقولك مين دي؟ هي دي حقيقتها! .. دي يا ذكر اللي انت وغيرك بتاكلوا عيش لما تجيبوا سيرتها وللبقية تتمة” .

وكانت الفنانة هيفاء وهبي قد تعرضت للتنمر والسخرية على شكلها بعد تداول صور لها من حفلها في موسم الرياض ظهرت بها بملامح مختلفة عما اعتاد عليه الجمهور وبشكل متقدم في العمر .