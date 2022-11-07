الراقصة هندية عن زوجها السابق أيمن السويدي وقتله لذكرى: “الأنا عنده عالية جدا وكان دلوعة العيلة”

كتب امير فتحي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 02:48 مساءً - كشفت الراقصة المعتزلة هندية عن بعض بعض التفاصيل الخاصة بفترة زواجها من رجل الاعمال الراحل أيمن السويدي وعلاقتها بزوجاته ممن تزوجهم قبلها أو بعد طلاقهما .

أشارت هندية خلال لقائها في برنامج “كلام الناس” مع الإعلامية ياسمين عز والمذاع عبر قناة “MBC مصر” إلى أنها لم تكن تشعر بالغيرة من الفنانة الراحلة ذكرى التي تزوجها السويدي بعد انفصاله عنها، متحدثة عن العلاقة التي كانت تجمعها بها .

فقالت: “ذكرى حد جميل وطيب وصحبتي جدا الله يرحمها، كنت بقعد معاها كتير جدا عند السيناريست فيصل ندا والأستاذ هاني مهنا .. ولما اتجوزها بالعكس أنا مزعلتش خالص” .

تابعت: “هو كان متجوز كمان واحدة اسمها جيهان قمري ممثلة معروفة جدا وأنا لغاية دلوقتي لما اقابلها بقولها أهلا ضرتي، هو اتجوزها بعدي مش قبلي .. وبقابل حنان ترك أهلا ضرتي” .

أضافت: “موضوع منتهي من زمان والمهم وهو معايا قبلي مش مهم وبعدي مش مهم .. وهو معايا كان ماشي زي الساعة اقوله 9 تكون في البيت يقولي حاضر، كان بيسمع كلامي جدا وواثق فيا جدا” .

ولفتت الراقصة هندية إلى أنها لم تستغرب حادثة قتله لذكرى ثم انتحاره وفقا لمعرفتها به وعلقت على ذلك قائلة: “الأنا كانت عالية عنده جدا، جده كان شغال في البرلمان وجدته تركية وأغنيا غنى فاحش وكان دلوعة العيلة كلها وكانوا مدلعينه بزيادة” .

أكملت: “إلى جانب بيقولوا تفصيلة إنه دخل لقى ناس بتقرا فنجان فاتعصب وإنه كان شارب، الله أعلم أنا مش قادرة أحكم على الموضوع بس ممكن يعملها” .