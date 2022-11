بـ “عين وارمة”.. إبنة شيرين عبدالوهاب تكشف سبب ظهورها الصادم وأثار الضرب على وجهها

كتب امير فتحي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 02:48 مساءً - أثارت “هنا” ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الساعات الماضية القلق والتساؤلات بين متابعيها، بعد نشرها لمقطع فيديو صادم عبر حسابها الشخصي على موقع “تيك توك“.

وأثارت ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب ضجة على السوشيال ميديا بعد ظهورها بهذه الإطلالة الجريئة، مع بقع حمراء فى وجهها وهو ما قلق بعض المتابعين ومحبين النجمة شيرين عبد الوهاب وظن البعض أنها تعرضت للضرب.

وانهالت التعليقات من قبل الجمهور للاطمئنان عليها ومعرف سبب ظهورها بهذا الشكل، ومن أبرز التعليقات التي جاءت “ مالك عينك؟!”، “ألف سلامة عليكي يا حببتي”، “ربنا يتولاكم ”، “البنت قاصدة توصل رسالة” “ البنات خايفين من حاجة وبيوصلوا رسالة” والبعض الآخر قال إنه “ميكب أب”.

هنا إبنة شيرين تطمئن الجمهور:

وظهرت هنا إبنة شيرين في فيديو عبر حسابها على “تيك توك” لتطمئن متابعيها وتوضح حقيقة تعرضها للضرب.

وقالت هنا في الفيديو: لكل الناس اللي فاكرين أن في حد ضربني في الفيديو اللي عينيه كانت وارمه فيها، دا كان كله ميك أب للهالوين.

وظهرت هنا مع والدها الملحن محمد مصطفى لتعيده للأضواء بعد فترة غياب ونشرت هنا فيديو لها بصحبة والدها محمد مصطفى عبر حسابها بتطبيق TikTok، وظهرا وهو يقبلها بينما هي تحرك شفاهها على أغنية Here with me.

إبنة شيرين ووالدها

شيرين عبدالوهاب:

وعلى جانب آخر، كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، غادرت المستشفى يوم الخميس الماضي، بعدما تحسنت صحتها بعد دخولها المستشفى وتعافيها من الإدمان، وأكدت مصادر أن قرار المستشفى بخروجها جاء بعد توقيع الكشف الطبي عليها والتأكد من سلامتها.

وأكد المحامي الخاص بـ شيرين عبد الوهاب، أن الفنانة خرجت من المستشفى بتقرير من مجلس الصحة النفسية، موضحًا: شيرين بـ صحة جيدة وطلع تقرير من مجلس الصحة النفسية إنها لا تستلزم العلاج الإلزامي وبناءً عليه خرجناها النهاردة من المستشفى ورجعت بيتها.

ودخلت شيرين عبد الوهاب المستشفى منذ 20 يومًا تقريبًا، بعد إجبار شقيقها لها على دخول المستشفى واحتجازه لها بأحد المستشفيات في القاهرة عنوةً، مما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أول رد من شيرين على صورتها مع حسام حبيب في السيارة:

قال الإعلامي عمرو أديب أنه تواصل هاتفيًا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وأكدت له أنها بصحة جيدة، وتشعر بالتقدير والامتنان لكل من ساندوها في محنتها.

وأكدت شيرين عبد الوهاب في المكالمة الهاتفية أن صورتها المتداولة مع الفنان حسام حبيب لا أساس لها من الصحة، وأشار “أديب” إلى أن النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب كانت أثناء المكالمة بحالة نفسية جيدة.

يُذكر أن محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، المستشار ياسر قنطوش نفى صحة الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للفنان حسام حبيب، وتظهر فيها إلى جواره داخل سيارة، وذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام الناس” المعروض عبر شاشة “إم بي سي مصر”.

الصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في إشارة إلى أنها خرجت من المستشفى بصحبة طليقها حسام حبيب، وعلق قنطوش: “الكلام ده مش مظبوط ومش حقيقي، والصورة قديمة طبعًا، وهي هتستريح شوية، وفي فيديو مصور هتوضح فيه كل حاجة”.

وكتب “قنطوش” عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: “الحمد لله خروج الفنانة شيرين عبدالوهاب بالسلامة من المستشفى وهي بصحة جيدة، وتشكر جميع جمهورها وكل من ساندها في أزماتها”.

كما كشف المحامي ياسر قنطوش عن مفاجأة خلال منشوره الذي شاركه عبر حسابه الرسمي يوم الجمعة الماضية، قائلًا: “ستتحدث شيرين في فيديو خلال ساعات”، ولم تخرج الفنانة إلى جمهورها بأي فيديو حتى الآن

الخليج 365

الخليج 365