الظهور الأول لحفيدي نهال عنبر الشابين.. لن تصدقوا وسامتهما وقوة الشبه مع الفنانة !!

كتب امير فتحي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 02:48 مساءً - شاركت الفنانة نهال عنبر، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي عبر موقع “إنستجرام“، صورًا من كواليس تصوير “مسلسل عودة البارون“.

وشهدت إحدى الصور خلال المنشور الذي شاركته، ظهور الفنانة مع حفيديها (يوسف وياسين) ونجلي إبنها الوحيد المخرج والموزع الموسيقي “حسام الحسيني“.

وشهدت الصورة أيضًا ظهور الفنان حسين فهمي؛ وتفاعل جمهور الفنانة مع تلك الصورة بشكل لافت مؤكدين على الشبه الواضح بين نهال عنبر وحفيديها خاصة حفيدها الأكبر “يوسف”، الذي أيضًا يشبه والده بشكل كبير.

نهال عنبر وحفيديها مع الفنان حسين فهمي – الصورة من كواليس مسلسل عودة البارون

نجل نهال عنبر وأحفادها:

يُذكر أن نهال عنبر لديها حفيدين ونجل واحد فقط هو المخرج “حسام الحسينى”، الذي بدأ حياته الفنية كمغني راب ثم دخل عالم الشاشة الفضية حيث شارك الممثل المطرب تامر حسني في فيلم عمر وسلمى 3، وقد اشتهر من خلال فيلم (نور عيني) وهو ابن الفنان مجدي الحسيني والفنانة نهال عنبر، وقد شارك والدته بفيلم المصلحة. كما تعاون مع النجم محمد رمضان حيث أخرج له أشهر كليباته الغنائية مثل “نمبر ون” وغيرها.

ياسين حفيد نهال عنبر مع الفنان أحمد سلامة

مسلسل نهال عنبر الجديد “عودة البارون”

وكانت نهال عنبر قد علقت على المنشور قائلة: “كواليس مسلسل عودة البارون، تأليف وإخراج الأستاذ سامر خضر، وإنتاج الأستاذ محمد منصور”.

مسلسل “عودة البارون” تدور أحداثه حول شخصيات تعيش بعد 30 عاماً وهي مسكونة بهواجس الماضي، إذ وصل عزام الرشيدي 60 عاما (حسين فهمي) إلى مصر بعد غربة طويلة، ليعيد افتتاح فندقه المهمل منذ مدة، ولكنه يصطحب محاميه الأردني “مؤنس” وصديقه القديم “حسن”، ويستوقف الجميع اهتمام عزام الرشيدي بخمسة شباب هم (رجائي، راوية، ودارين، وهاني، وشريف) ويستدعيهم ليقيموا في فندقه، ويقومون بالتجريب لإنجاز مشاريع مبتكرة خارج الصندوق، وفق الرؤية الدراماتيكية للأحداث المتبعة.

المسلسل بطولة حسين فهمي، خالد سليم، ميس حمدان، إيهاب فهمي، نهال عنبر، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبد المنعم.

نهال عنبر عن تكشف دورها في المسلسل

وقالت الفنانة نهال عنبر للمال إنها تقوم حاليا بتصوير مشاهدها في المسلسل الجديد ” البارون” الذي يقوم ببطولته النجم حسين فهمي ويعود به للدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات طويلة .

وأشارت إلى أنها تجسد في المسلسل شخصية مساعدة البارون وتتمتع بصفة ”أدارجية” في التعاملات وهي ”رباب” ، كما يشارك المطرب خالد سليم بشخصية نجل البارون وتنِشأ بينهما بعض العلاقات المتوترة خلال أحداث المسلسل .

ونوهت إلى أن المسلسل من المتوقع أن يشارك في السباق الرمضاني القادم 2023 ، ويسعى فريق العمل للانتهاء من تصوير جميع المشاهد للحاق بالعرض الأول في رمضان .

وتابعت نهال أنها سعيدة بردود أفعال المشاهدين عن دورها في مسلسل” اعمل ايه” مع النجم خالد الصاوي الذي يعرض يوميا حاليا على احدى القنوات ، برغم أنها تقوم فيه بدور شرف فقط ببعض المشاهد لكن الشخصية تركت أثرامع الجمهور منذ بدء عرض المسلسل .

آخر أعمال نهال عنبر

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة نهال عنبر الدراميه مشاركتها في “مسلسل أعمل إيه” مع نخبة من النجوم الشباب

مسلسل أعمل إيه يُعرض عبر قناة دي أم سي من السبت إلى الأربعاء في الساعة الثامنة مساءً، وهو مكن من 45 حلقة و من بطولة عدد كبير من نجوم الفن ومنهم: خالد الصاوي، ندى بسيوني، نهال عنبر، صابرين، ، دنيا المصرى، نور ايهاب، محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور قصة العمل حول مشاكل 4 بنات ولكل منهن قصة ورواية مختلفة، منهن من تقع في فخ الحب المزيف، ومنهن من تقع في ألاعيب بعض رجال الأعمال، وغيرها من القصص الحقيقية التي نجدها في المجتمع بكثرة

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