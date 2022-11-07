شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يخطط بقوة لتجديد تعاقده مع مهاجمه جيرو بعد تألقه الأخير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بدأ نادي ميلان الإيطالي يخطط بقوة لتجديد تعاقده مع المهاجم الفرنسي جيرو فى الفترة المقبلة، حيث يري مسئولي الفريق أن اللاعب أصبح أحد الركائز الأساسية فى الخط الهجومي للفريق والتي لم يمكن أن يتم الإستغناء عنها، فى ظل عدم وضوح الرؤية بخصوص المهاجم البرتغالي لياو.

ويسعي مسئولي نادي ميلان لتجديد التعاقد مع اللاعب لمدة موسمين إضافيين، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي فى صيف 2023، ليمتد عقد اللاعب الجديد حال التجديد حتى صيف 2025، يأتي ذلك بناءًا على رغبةبي المدرب الإيطالي بيولي، المدير الفني للفريق، والذي أظهر تمسكًا كبيرًا ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل.



موقف جيرو من البقاء مع ميلان

ويالنظر إلى موقف اللاعب فإنه يرحب بفكرة البقاء مع ميلان، خاصة أنه يعيش فترة من أفضل فتراته الفنية هذا الموسم فى الدوري الإيطالي، كما أنه يحظي بدعم جهازه الفنية والجماهير، مما يجعله يفضل فكرة البقاء، لا سيما أنه يعلم جيدًا صعوبة تأقلمه مع أي فريق آخر، خاصة أن اللاعب تجاوز حاجز ال36 عامًا.



ديشامب يحسم موقف جيرو من المونديال

وأفادت بعض التقارير الصحفية أن المدرب الفرنسي ديديه ديشامب قرر إستدعاء جيرو ضمن قائمة المنتخب الفرنسي فى كأس العالم القادم، يأتي ذلك بعد العروض القوية التى يقدمها اللاعب هذا الموسم، بالإضافة إلى تذبذب مستوي المهاجم المخضرم كريم بنزيما وكثرة إصاباته.