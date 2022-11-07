شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة مهرجان أيام قرطاج السينمائية: سأعود للكتابة والإخراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع realites التونسي عن استقالة مديرة مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ 33، وذلك خلال تصريحات صحفية قالت فيها المديرة العامة للدورة الثالثة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية سنياء الشامخي إنها لن تواصل إدارتها للمهرجان وستستأنف العمل في مجال الكتابة والاخراج.

وتابعت في تصريحها عقب ختام المهرجان "لن أبتعد عن السينما ولا عن أيام قرطاج السينمائية، (لكن) تجربة الادارة أرهقتني وسأسلم الشعلة إلى غيري".

وأضافت: "سعيدة بخوض هذه التجربة، واعتبرها دورة ناجحة لما حققته على مدار أسبوع من عروض أفلام ونقاشات ولقاءات.

وقد منحت لجنة تحكيم مسابقة قرطاج أسبوع النقاد، برئاسة الناقد والمخرج سارج توبيانا، جائزتها لفيلم "la vie me va bien" أو "بين الأمواج" للمخرج الهادي أولاد محند (المغرب).

فيما منحت لجنة تحكيم مسابقة السينما الواعدة، برئاسة المخرج فيصل بالطيور، جائزتها لفيلم "ايبوندا" للمخرجة بيران صومبوو (جمهورية أفريقيا الوسطى).

كما منحت لجنة التحكيم تنوهين لفيلمين هما الكرة لعدي عبد الكاظم السعدي (العراق) و"أديسوس" للمخرج أمير الحاج صالح (تونس).

وقد منحت لجنة التحكيم التي يرأسها سامي ياسين التركي جائزة لينا بن مهني لحقوق الإنسان لفيلم "بطاطا" لنورا كيفوركيان (لبنان).

وفيما يخص الأفلام الوثائقية القصيرة منحت لجنة التحكيم برئاسة ماري كليمنس أندريمنتا التانيت الذهبي لفيلم الناس اللي فوق لفراس محمد من سوريا والتانيت الفضي لفيلم ترامادول لأدوم موسى ومورجان ويرتس ( النيجر / تونس) والتانيت البرونزي لفيلم "5.1" لسارة بن سعود (تونس).

كنا منحت لجنة التحكيم تنويه لفيلم "إدريس" لأمير شناوي (مصر).

أما مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فمنحت اللجنة ذاتها التانيت الذهبي لفيلم "بطاطا" لنورا كيفوركيان (لبنان) والتانيت الفضي لفيلم نحن الطلبة لرفيقي فريالا (جمهورية أفريقيا الوسطى) والتانيت البرونزي لفيلم حارس العوالم لليلى الشايبي (تونس).

كما منحت اللجنة تنويها لفيلمين هما "المنطقة Faritra" لتوفونياينا راسوانافو ولوك رزاناجوانا (مدغشقر) ورخصة علاج لهيفل بن يوسف (تونس).

وحصل الفيلم الروائي الطويل "طريق" للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد(سوريا) على جائزة الجمهور الذي يعد من أهم جوائز مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

وفيما يخص الأفلام الروائية القصيرة منحت لجنة التحكيم، برئاسة المخرج عبد الرحمن تازي، التانيت الذهبي لفيلم "فلسطين 87" لبلال الخطيب (فلسطين) والتانيت الفضي لفيلم بيرجي لديان ويس (جنوب أفريقيا)، والتانيت البرونزي لفيلم "استل" لرمتا تولاي سي ( السنغال).

وذهبت جائزة أفضل سيناريو لفيلم شرف للمخرج سمير نصر وسيناريو مشترك بين سمير نصر وإبراهيم صنع الله، وجائزة أفضل ديكور لخليل خويا عن نفس الفيلم وجائزة أفضل مونتاج نادية بن رشيد أنظر إلى النجوم لديفيد قسطنطين (موريشيوس) وجائزة أفضل صورة لفيلم الثوار لاميل شيفجي ( تنزانيا) وجائزة أفضل موسيقى لكمال كمال عن موسيقى فيلم العبد لجوهر عبد الإله (المغرب).

كما نال جائزة أفضل أداء رجالي للممثل السوري موفق الأحمد عن دوره في فيلم "الطريق"، وأفضل أداء نسائي للممثلة نيغاسيلي باري عن دورها في فيلم "جروح الطفولة" (السنغال).

وقد تم منح جائزة الطاهر شريعة وجائزة تي في 5 موند للفيلم الروائي الطويل "حياة ما بعد" لأنيس جعاد.

وفيما يخص الأفلام الروائية الطويلة منحت اللجنة ذاتها التانيت الذهبي لفيلم الثوار لاميل شيفجي ( تنزانيا)، والتانيت الفضي لفيلم "تحت الشجرة" لأريج السحيري، والتانيت البرونزي لفيلم "شرف" للمخرج سمير نصر.