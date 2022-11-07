شكرا لقرائتكم خبر عن والدة مطرب "الغزالة رايقة" تكشف تفاصيل حالته بعد تعرضه لأزمة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت والدة محمد أسامة مطرب أغنية "الغزالة رايقة" تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة مفاجئة قائلة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أصيب بحساسية صدر شديدة على الصدر، ويخضع لعدة جلسات بناء على أمر الطبيبة المعالجة له، وأتمنى الدعاء له من الجميع، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى الذى يتعرض لذلك.

وأطلق الطفل محمد أسامة كليب "عمو سمير" مؤخرًا على "يوتيوب"، والذى يعد العمل الأول له عقب نجاح أغنيته "الغزالة رايقة".

أغنية "عمو سمير" تم تصويرها فى العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج عبد الوهاب خطيب، وهى كلمات محمد يحيى وحسن المهدى ولحن ورؤية فنية محمد يحيى وتوزيع عمرو الخضرى.

يذكر أن محمد أسامة كانت بداية ظهوره عندما قدم الأغنية الدعائية لفيلم "من أجل زيكو"، من بطولة منة شلبى وكريم محمود عبد العزيز، وحملت الأغنية اسم "الغزالة رايقة"، والتى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وكانت سبب فى شهرة أسامة، والفيلم من إخراج بيتر ميمى.