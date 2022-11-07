شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد: نفسى أشتغل مع أحمد حلمى وممكن أعتزل الفن كل شىء جائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل فترة تدخل النجمة هنا الزاهد، في وصلة نقاش مع متابعيها وجمهورها من خلال الرد على أسئلتهم التي أرسلوها لها على خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام.

ومن الأسئلة التي ردت عليها هنا، موعد الانتهاء من تصوير مسلسل سيب وأنا أسيب، قائلة: إن شاء الله آخر الشهر، وعن النجم التي تتمنى العمل معه خلال الفترة المقبلة، ردت قائلة: أكثر حد هو أحمد حلمي، وعن العمل مع أحمد السعدنى، ردت قائلة: "مبسوطة جدًا بالشغل معاه و متحمسة تشوفونا مع بعض في المسلسل" وعن أكثر وقت أحست بخوف أحمد فهمي عليها، قالت: لما عملت العملية من 3 سنوات، ولو لم تكن ممثلة، قالت: "كنت هبقى مدرسة"، وعن احتمالية اعتزالها للفن، ردت معرفش دلوقتي.. بس كل شئ جايز".















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وتعيش هنا الزاهد حالة انتعاشة فنية في الفترة الحالية، حيث تدخل عام 2023 بأكثر من عمل سواء سينمائى أو درامى، حيث تواصل حاليًا تصوير مسلسلها الجديد "سيب وأنا سيب"، ويشاركها البطولة الفنان أحمد السعدنى، من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم هنا الزاهد واحمد السعدني ومحمود البزاوي وعارفة عبد الرسول ومحمد جمعة وآية سماحة، وتدور أحداث مسلسل "سيب وأنا أسيب" حول زوجين هما احمد السعدني وهنا الزاهد ومعهما مجموعة أصدقاء لهما منذ الطفولة ونتابع تأثير هذه العلاقات عليهم.

وكانت أخر أعمال هنا الزاهد فيلم "بحبك" بطولة النجم تامر حسنى، ويعرض حاليا في السينمات، وطرح في عيد الأضحى الماضى، ويشارك في بطولته كلا من هدى المفتى، وتميم عبدة، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج تامر حسنى .