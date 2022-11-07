شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تروج لحفلها الغنائى فى ولاية بوسطن بأمريكا المقرر 19 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة نوال الزغبى، حفلاً غنائيًا فى ولاية بوسطن الأمريكية 19نوفمبر الشهر الجارى، ومن المقرر أن تقدم نوال باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، وتعد هذه الحفلة من ضمن الجولة الغنائية لها فى أمريكا فى أكثر من ولاية.



نوال الزغبى

وحلت أنغام، الأيام الماضية، ضيفة على برنامج أنغام، للنجمة أنغام، ويعرض البرنامج على قناة dmc، كل أسبوع يوم الخميس و الجمعة.

خلال اللقاء كشفت نوال الزغبى، أنها كادت تعتذر عن تقديم أغنية "الناس العزاز" تتر مسلسل "لأعلى سعر" وذلك بسبب أنها تعاقدت على تقديم تتر مسلسل لبنانى فى نفس الوقت، اما عن سبب موافقتها بعد ذلك قالت: "مكنتش هغنى الناس العزاز، لأنى مضيت على تتر آخر فى لبنان، ولما سمعت الأغنية وافقت على الفور وقلت لعمرو مصطفى أنت مجرم، بعد طرح المسلسل كلمونى وقالولى الأغنية مكسرة الدنيا فى مصر".

كما تناول اللقاء كواليس أغنية "الليالى" للملحن محمد رحيم وأوضحت أنها كانت قد انتهت من الألبوم وتعاونت فيه مع النجم حميد الشاعرى، وقالت: حميد اتصل بى وقال لى هعرفك على ملحن جديد أول مرة يشتغل مع حد، قلت له أنا خلصت الألبوم خلاص ، لكنه أصر إنى اسمعه، وكان هو الملحن محمد رحيم وأول ما سمعت الأغنية ضمتها للألبوم على طول".