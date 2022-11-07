شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين الكيلاني: وزارة الثقافة تتعاون مع جهات بالدولة لدعم مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن تفاصيل تعاون الوزارة مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي من المقرر أن تنطلق فعاليات دورته الـ 44، في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

قالت "الكيلاني" في تصريحات لها عبر القناة الرسمية للمهرجان على موقع "يوتيوب"، إن الدورة المنتظرة مميزة للغاية، واصفة إياها بأنها تجمع ما بين الخبرة والشباب، موضحة أن الخبرة تتمثل في رئاسة الفنان الكبير حسين فهمي للمهرجان، والذي سبق وأن تولى نفس المنصب قبل عدة سنوات باحترافية شديدة، لذا فإنه خير خبير في التعامل مع أجهزة الدولة والجهاز الإداري في الوزارة.

فيما أشارت إلى أن المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، له خبرة واسعة في إدارة المهرجانات السينمائية الحديثة، لذا فإن إدارة مهرجان القاهرة هذا العام تجمع بين ما الخبرة والرؤية الحديثة.

وأوضحت أن تلك الخبرة انعكست على العروض التي تم اختيارها للمشاركة ضمن مسابقات المهرجان، إذ تضمنت العديد من الأفلام الحائزة على جوائز من كبرى المهرجانات الدولية، هذا بخلاف اختيارات الإدارة لأعضاء لجان التحكيم، والتي نالت إشادات كبيرة من قِبل النقاد والصحفيين.

من ناحية أخرى، كشفت وزيرة الثقافة في تصريحاتها تفاصيل لقائها بالفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، حيث أكدت على أنهما ركزا على مناقشة التحديات التي تواجه المهرجان، وكان أبرزها الميزانية المقررة لهذا العام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، موضحة أنه تم التحدث حول تذاكر الطيران الخاصة بالضيوف، وإقامتهم بالفنادق، وتصاريح الأفلام.

أضافت، أن هذه الأمور السابق ذكرها، استلزمت التواصل مع مجموعة وزارات أخرى هي وزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى وزارة الداخلية، وذلك لتوفير بعض التسهيلات اللوجستية للضيوف، هذا بجانب تعاون بعض رجال الأعمال للمساهمة في تكاليف الدورة المقبلة.

في نفس السياق، أكدت وزيرة الثقافة أن دور الوزارة لا يتوقف على الدعم المادي فقط، لكنه يشمل أيضًا الدعم اللوجستي من خلال توفير المواقع التي يحتاجها المهرجان لإقامة العروض، مثل دار الأوبرا المصرية التي تتضمن مسارح وقاعات مجهزة.

ولفتت إلى أنه بجانب الدعم اللوجيستي، فإنه يتم أيضًا دعم المهرجان بكافة الطاقات البشرية والإدارية الموجودة في قطاعات الوزارة بالكامل، مشيرة إلى أن هناك دور كبير للمركز القومي للسينما والعلاقات الثقافية الخارجية، وجهاز الرقابة على المصنفات ونشاط السينما التابع للشركة القابضة للصناعات الثقافية.

وكشفت أن الدورة الـ 44، تشهد تعاون رائع بين المهرجان ونشاط السينما، إذ سيتم لأول مرة ترميم فيلمين مهمين وهما "يوميات نائب في الأرياف" و"أغنية على الممر" وذلك في إطار حرص المهرجان على الحفاظ على التراث، لافتة إلى أن هذه الخطوة تُعد بمثابة رؤية جديدة تطبق للمرة الأولى في المهرجان.