شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير مسلسل "أعمل إيه؟" بالتزامن مع عرض حلقاته الأخيرة على DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أبطال مسلسل "أعمل إيه؟" من تصوير آخر مشاهد العمل في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بعد فترة تصوير استغرقت 3 أشهر كاملة، ويأتى انتهاء التصوير بالتزامن مع عرض الحلقات الأخيرة من العمل على قناة DMC حيث يتبقى 4 حلقات فقط وينتهى عرض المسلسل.

ويعرض مسلسل "أعمل إيه؟" على قناة dmc لساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 3 ظهراً، كما ينطلق المسلسل على dmc دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 8 صباحاً والساعة 5 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية.

مسلسل "أعمل إيه؟" مكون من 45 حلقة، وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى وبطولة صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل في إطار لايت كوميدي اجتماعى حول المشاكل الأبناء وتعليمهم، والتحديات الجديدة التي أصبحت تواجه الآباء في تربيتهم، حيث تجسد الفنانة صابرين دور مديرة مدرسة وهي زوجة الفنان خالد الصاوي ولديهما 4 بنات، بينما يقوم خالد الصاوى بتجسيد شخصية مهندس في الإذاعة المصرية.