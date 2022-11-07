حسين فهمي ضيف أسما إبراهيم في "حبر سري" في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل الفنان حسين فهمي ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامجها " حبر سري"، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس، وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

ويكشف حسين فهمي خلال الحلقة عن العديد من أسرار حياته الشخصية والفنية، كما يتحدث عن رأيه في حملة التنمر التي تعرضت لها الفنانة ميرفت أمين.

ومن ناحية أخرى أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة النجم الكبير حسين فهمي، عن تجديد تعاونه مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ44، التي من المقرر انطلاق فعالياتها 13 نوفمبر الجاري.

وصدر بيانا صحفيا من مهرجان القاهرة السينمائي، جاء فيه: تم توقيع الاتفاق بين كل من الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان والدكتور أحمد الدلال، رئيس الجامعة الأمريكية بحضور د.ميرفت أبو عوف، المستشار الأكاديمي للمهرجان.

ويتضمن الاتفاق على إقامة عدد من عروض الأفلام في قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي وأيضا ورش عمل وأنشطة مختلفة بمشاركة طلاب الجامعة.