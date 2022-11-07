هل تحتاج شيرين عبد الوهاب عاما للعلاج؟.. محاموها يجيبون "خاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

هل تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب، للسفر إلى أمريكا لاستكمال علاجها؟، وما هي حقيقة حاجتها للعلاج لمدة عام كامل بمنزلها عقب مغادرتها المستشفى يوم الخميس الماضي؟

الخبير القانوني ياسر قنطوش "محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أجاب: "ما يتردد عن صحة الفنانة شيرين عبدالوهاب مش مظبوط هي في حالة صحية جيدة، ولا تعاني من أي شيء".

وعن إمكانية سفرها للخارج، رد الخبير القانوني حسام لطفي المستشار القانوني للفنانة، على سؤال "الخليج 365"، وأجاب: "غير صحيح، لم تطرح الفكرة مطلقا، الفنانة شيرين عبدالوهاب بخير صحة وعافية، بل وتستعد للعودة نشاط فني مكثف بأغاني جديدة وعدد من الحفلات".

ياسر قنطوش محامي شيرين أعلن الخميس الماضي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، مغادرتها المستشفى بعد 21 يوما من دخولها للخضوع للعلاج.

وكتب: "الحمد لله خروج الفنانة شيرين عبدالوهاب بالسلامة من المستشفى وهي بصحة جيدة، وتشكر جميع جمهورها وكل من ساندها في أزماتها".

وأعلن نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، في بيان عن مكالمة جمعته بالفنانة شيرين عبدالوهاب عقب خروجها من المستشفى ، وامتدت المكالمة لأكثر من نصف ساعة.

وأكد الفنان مصطفى كامل أن شيرين عبدالوهاب عادت لمنزلها وهي بصحة جيدة، وستعود قريبا لجمهورها بعدما استعادت كامل لياقتها وصحتها.