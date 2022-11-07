عفاف شعيب:"ماهاجمتش حلا وشهيرة وسهير رمزي لما خلعوا الحجاب"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الفنانة عفاف شعيب، إنها لم تهاجم الفنانة حلا شيحة والفنانة شهيرة والفنانة سهير رمزي حينما خلعن الحجاب، مشيرة إلى أنها حزنت عليهن فقط ولكن لم تسيء لهن.

وأضافت عفاف شعيب خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي: "ما هاجمتش حلا شيحة وشهيرة وسهير رمزي لما خلعوا الحجاب، لكني زعلت عليهم ودعيت لحلا ربنا يردها ردًا جميلًا وربنا فعلًا ردها، وما قلتش حاجة تسيء لهم لكني زعلت أن كل واحدة قاعدة 27 سنة محجبة ليه يضيعوا السنين دي كلها".

وتابعت: "أنا ما وافقش أعمل دور تمثيلي بالباروكة طبعًا، صعب أعمل كده.. ليه باروكة؟! تغير الدور أفضل وتبقى بحجابها إيه اللي يمنع؟ ليه الباروكة؟.