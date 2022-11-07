عفاف شعيب عن عدم إنجابها: "تبنيت أطفال وربنا المعوض"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة عفاف شعيب عن شعورها بسبب عدم إنجابها الأطفال، مشيرة إلى أنها شعرت بـ "العوض" بسبب وجود أبناء أشقائها

وقالت شعيب ، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي: "أنا مش زعلانة وربنا عوضني بـ أولاد أخويا وإخواتي، كنت الأول في الحقيقة لقيت الدنيا خدتني أوي والسفر، وقُلت لـ نفسي طيب وبعدين، الظروف المحيطة بيا في الشغل خلتني مكنش عندي وقت، وكنت حابة أبقى متواجدة وناجحة ومشهورة، ولكن دلوقتي مبتفرقش معايا".

وأضافت: "ربنا المعوض المخلف، ولقيت نفسي بتجر مع الأيتام والمعاقين والمكفوفين، فحسيت إن عندي إمبراطورية من الأولاد، والأول تبينت أطفال ولما كبروا لأ، ولكن دلوقتي بساعد ولكن مش بتبنى".