هندية: "ولاد أخويا اتهجموا عليا بسكينة" – فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة هندية عن خلافها مع أبناء شقيقها، وعن حقيقة تهجمهم عليها بـ"سكين".

وقالت هندية، خلال لقائها في برنامج "كلام الناس"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز: "كنت رايحة أشتري شقق ومعايا جواز سفر أخويا كتبت شقة باسمي واسم أخويا واسم ابن أخويا وكله من فلوسي".

وأضافت: "أخويا جه قالي عايز شقة علشان ابني يتجوز وفلوس سلف، قولتله مش عندي فلوس سلف بصراحة، وطليقي قالي هتخسري أخوكي بسبب الشقق".

وتابعت: "ولاد أخويا اللي مات ما أخدوش مني حاجة، فكانوا مضايقين، فقاموا ولاده اتهجموا عليا بسكينة في شقة شبرا، الحمد لله السكينة ما جتش فيا، وبعدها روحت عملت محضر".