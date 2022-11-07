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هندية: "ولاد أخويا اتهجموا عليا بسكينة" – فيديو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة هندية عن خلافها مع أبناء شقيقها، وعن حقيقة تهجمهم عليها بـ"سكين".

وقالت هندية، خلال لقائها في برنامج "كلام الناس"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز: "كنت رايحة أشتري شقق ومعايا جواز سفر أخويا كتبت شقة باسمي واسم أخويا واسم ابن أخويا وكله من فلوسي".

وأضافت: "أخويا جه قالي عايز شقة علشان ابني يتجوز وفلوس سلف، قولتله مش عندي فلوس سلف بصراحة، وطليقي قالي هتخسري أخوكي بسبب الشقق".

وتابعت: "ولاد أخويا اللي مات ما أخدوش مني حاجة، فكانوا مضايقين، فقاموا ولاده اتهجموا عليا بسكينة في شقة شبرا، الحمد لله السكينة ما جتش فيا، وبعدها روحت عملت محضر".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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