خاص| "كان جاي يركب التريند".. منتج "التاروت" يكشف حقيقة مشاركة عامل النظافة بالفيلم وتفاصيل طرده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثار محمد "عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير"، حالة من الجدل حول الفنان محمد عز، ونجوم ونجمات فيلم "التاروت"، بدعوى طرده من مقر تصوير الفيلم.

أحمد فاروق "المنتج الفني للفيلم، في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، كشف تفاصيل ماحدث، وقال: "كل ما يتردد عن واقعة الطرد غير صحيح، لم يقم نجوم الفيلم محمد عز أو عصام السقا أوالفنانة رانيا يوسف بطرده، ومن الواضح أنه كان جاي وفي دماغه ركوب التريند".

وتابع فاروق: "كلنا فوجئنا بوجوده في توقيت ومكان غير مناسب، وبالتالي تولى الإنتاج إخراجه من موقع التصوير بكل هدوء".

وعن حقيقة ما يتردد أن تواجد عامل النظافة، كان بهدف إجراء اختبار له للمشاركة بالتمثيل في أحد المشاهد، أجاب المنتج الفني: "وهل من المعقول أننا نجازف بمشاركة شخص لم يدرس التمثيل وغير نقابي، بل وغير مؤهل للعمل أصلا، لمجرد أنه ركب التريند، غير صحيح طبعا".

فيلم "التاروت"، يشارك في بطولته: سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ناهد السباعي، ومحمد عز، ويحل كلا من أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، وكنزي رماح وسعيد يحيى، ضيوف شرف بالفيلم، والعمل من تصوير أسامة بركات إنتاج بلال صبري، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.