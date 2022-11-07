هندية: "أيمن السويدي اتجوز جيهان قمري وحنان ترك وكان ماشي معايا زي الساعة"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة والراقصة هندية عن فترة زواجها من رجل الأعمال أيمن السويدي، وطلاقها منه ثم زواجه من المطربة الراحلة ذكرى.

وقالت هندية، خلال لقائها في برنامج "كلام الناس"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، عن زواج أيمن السويدي من ذكرى: "ذكرى حد جميل وطيب جدا، وكانت صاحبتي أوي، قبل ما أيمن يتجوزها".

وأضافت: "أيمن أتجوز جيهان القمري وكنت بقولها أهلا ضرتي، ولما كنت بقابل حنان ترك كنت بقولها أهلا ضرتي".

وتابعت هندية: "المهم إن لما هو كان معايا متجوزني كان ماشي زي الساعة".

وأكمل: "أيمن كانت الأنا عنده عالية، وكان غني غناء فاحش، وكان دلوع بزيادة، ووارد إنه ممكن ينتحر".

وكانت قضية مقتل الفنانة ذكرى على يد زوجها أيمن السويدي أثارت جدلا كبيرا، إذ أقدم على قتلها وقتل مدير أعماله وزوجته وبعدها أطلق الرصاص على نفسه.