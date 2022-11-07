هندية: "لما بينت شعري كنت حاسة إني عريانة"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الراقصة والفنانة هندية عن فترة اعتزالها وارتدائها الحجاب، مشيرة أنها ارتدت النقاب لمدة 3 سنوات.

وقالت هندية خلال لقائها في برنامج "كلام الناس"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز: "تزوجت من دكتور جامعة لمدة 11 سنة، وكان بيدعمني وبيساعدني، كنت بقول له هلبس حجاب كان يوافق، حتى أنا لبست نقاب لمدة 3 سنين، والموضوع بدأ إني كنت قاعدة في الجامع وبصلي وواحدة جت رمت كُتيب في حجري، وأول حاجة قرأتها إن لازم الست تلبس كفن قبل الوفاة".

وأضافت: "أنا اترعبت وقُلت يا خرابي، ونزلت لقيتهم بيبعوا الملحفة جبتها ولبستها، وخفت قُلت دي رسالة مبعوتالي، وقلعته لما تعبت وجالي حساسية صدر، وروحت لـ دكتور قالي اقلعي النقاب وأنا مسؤول".

وتابعت: "أنا متحجبتش علشان مبقاش كذابة، ولكن غطيت شعري ولبست إيشارب صغير، وبعد انفصالي عن زوجي دكتور الجامعة أصدقائي قالولي لازم تنزلي وتتحركي".

وأكملت: "الفنان الراحل أحمد دياب، هو من أقنعها بالتخلي عن الحجاب، قابلت الفنان أحمد دياب رحمة الله عليه، قالي يا أبيض يا أسود، يا تقلعي الحجاب خالص علشان تمثلي يا تقعدي في البيت، وقلعت الحجاب بعد 11 سنة"

وأردفت: "بغض النظر عن زوجي أيمن السويدي، ووفاة أخويا، أنا من جوايا كنت عايزة اعتزل الرقص، لأننا كنا كل رمضان بنعمل بروفات شهر بحالها، كنت طول الوقت عندي تردد إني أكمل في المهنة وعندي هاجس ديني، ولما جت وفاة أخويا خدت القرار نهائي".

وأضافت: "أنا كنت بخلص صلاة العشاء وأعمل كل الطقوس والتسابيح، وبعدها كنت بقعد عندي حالة من الزهق وهما استدرجوني واحدة واحدة، وهما كانوا فاهمين إنهم لما يرجعوني الوسط الفني يبقى كده بيخدموني، ولكني ملقتش استقبال من المنتجين".

واستطردت: "دخلت الوسط الفني بقرار من ربنا وخرجت منه بقرار منه، وكنت بسجد لـ ربنا وأقوله يا رب لو مش عايزني إديني علامة، وأنا صلتي بـ ربنا كويسة جدًا لغاية دلوقتي صلاة وتسابيح وقراءة قرآن وبحج وبعتمر، وبعمل كل الطقوس اللي ربنا أمرني بيها".

عن قرار خلعها الحجاب، قالت: "إني بينت شعري دي حاجة بيني وبين ربنا، سألت ربنا كتير جدًا إن لو مش عايزني أبين شعري يديني علامة، وأول يوم بينت شعري كنت حاسة إني عريانة".