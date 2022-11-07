الموت يفجع فنان مصري شهير في شقيقه

كتب امير فتحي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 12:50 مساءً - أعلن الفنان نادر أبو الليف عن وفاة شقيقه الأكبر بهجت صباح اليوم الإثنين بعد صراع مع المرض .

كتب نادر أبو الليف في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لله الأمر من قبل ومن بعد .. انتقل إلى رحمة الله تعالى شقيقي بهجت” .

ومن المقرر تشييع جنازة الفقيد بعد صلاة عصر اليوم من مسجد العمرى بالإسكندرية، ويقام العزاء بعد صلاة المغرب بمسجد المندرة بحرى .

وكان قد كشف نادر أبو الليف في تصريحات له في وقت سابق عن تواجد شقيقه بهجت في العناية المركزة بسبب حالته الصحية الحرجة بعد إصابته بإنسداد في الرئة وتوقف عضلة القلب .