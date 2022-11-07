إيمي سمير غانم حامل في الشهر الخامس.. أول تعليق من زوجها حسن الرداد على الأمر

كتب امير فتحي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 12:50 مساءً - رد الفنان المصري حسن الرداد على الأخبار حول حقيقة حمل زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، في مقابلة أجرتها معه مجلة “سيدتي” على هامش حضوره العرض الخاص لأحدث أفلامه “تحت تهديد السلاح” في دبي.

الرداد بجوابه لم يحسم الأمر حول حقيقة حمله قائلًا: “أنا وإيمي معتادان على الشائعات طوال الوقت، فأحيانًا يكتب البعض بأننا قد أنجبنا ولدًا ثم يكتبون بأننا أنجبنا فتاة، وهذه الأخبار ليست صحيحة على الإطلاق”.

وفي الساعات الماضية انتشرت الكثير من الأخبار حول حمل الفنانة إيمي سمير غانم بعد أن شك المتابعون بذلك في أحدث ظهور لها من العرض الخاص بفيلم زوجها الفنان حسن الرداد، لا سيما مع حرصها في صورها الأخيرة على ارتداء ملابس واسعة وتخبئة بطنها تارة باستخدام إحدى الحقائب وتارة باستخدام تيشيرت يحمل صورة الملصق الرسمي لفيلم “تحت تهديد السلاح”.

مصدر مقرب يؤكد حمل إيمي سمير غانم

كشف مصدر مقرب من الفنانة ايمي سمير غانم انها تنتظر حدثاً سعيدا خلال الاشهر القليلة المقبلة، حيث انها حامل في الشهر الخامس واضاف المصدر أن ايمي اخبرت المقربين منها فقط بهذا الخبر السعيد، وفضلت ألا تعلن عنه للجمهور واوضح المصدر أن ايمي استغلت فترة توقفها الفني، في تحقيق حلم الامومة الذي كان مؤجلا بالنسبة لها منذ اربعة سنوات.

وكشف المصدر ان إيمي حاولت في كل اللقطات اخفاء بطنها اثناء حضورها العرض الخاص لفيلم ” تحت تهديد السلاح” الذي اقيم في دبي، حيث كانت دائما تمسك حقيبتها الخاصة بطريقة خاصة، حتي تخفي بها حملها.

إيمي تحذر جمهورها من هذا الامر

يُذكر أن آخر ظهور لإيمي سمير غانم على “إنستجرام” كان حين نشرت صورة لصفحة مزيّفة باسمها على “فيسبوك” لتحذّر جمهورها من التعامل معها، وطلبت عمل “بلوك” لها مؤكدة أن علاقة لها بهذه الصفحة ولا بما يكتب عليها.

وعلّقت إيمي على الصفحة المزيفة كاتبةً: “ده مش أنا، دي صفحة مزيفة في الفيسبوك والناس بتصدق أنه أنا وللأسف بيكتبوا كلام غــ ريب عن لساني وأنا ماليش في السكة دي أصلاً… أعملوا بلوك للصفحة دي من فيسبوك… شكراً”.

إيمي سمير غانم بدون مكياج

وكانت إيمي قد نشرت قبل شهرين صورة جمعتها مع والدها النجم الراحل سمير غانم وظهرت في الصورة بدون مكياج أيضًا وعلقت بكلمات: “سمير حبيبي وأبويا وابني أنت السعادة في الدنيا ،يا رب أشوفك في الجنة، أرجو الفاتحة ، ربنا يرحمك يا بسبوس”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها إيمي سمير غانم الجمهور بصورها بدون مكياج، ففي إطلالة بحرية ظهرت النجمة المصرية بوجه وملامح طبيعية، واكتفت في إطلالتها بتنسيق أزيائها لتتناسب مع الألوان التي اختارتها وغلب عليها اللون البرتقالي.

أعاد الجمهور نشر صورة إيمي سمير غانم، والتي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق “سناب شات” معبرين عن إعجابهم بإطلالتها العفوية، كما تمنوا لها السعادة في حياتها خاصة وأنها أصبحت قليلة الظهور بعد فاجعة موت والديها على خلفية إصابتهما بفيروس “كورونا”.

واعتادت إيمي أن تشارك جمهورها خلال الفترة الماضية بعدد من الصور العائلية التي تحيي بها ذكرى رحيل والديها وتعبر من خلال كلماتها عن حزنها الشديد لفقدانهما، وهو ما يتفاعل معه الجمهور خاصة وأن النجم الراحل سمير غانم وزوجته النجمة دلال عبدالعزيز كانا من أكثر النجوم المصريين شعبية.

الجمهور يُطالب إيمي سمير غانم بالعودة للتمثيل

طالب الجمهور، الفنانة إيمي سمير غانم، بالعودة للتمثيل من جديد بعد فترة غياب عن المشاركات الفنية بعد وفاة والديها النجم الكبير الراحل سمير غانم والنجمة الكبيرة الراحلة دلال عبدالعزيز.

جاء ذلك عقب نشر “إيمي” بوستر مسرحية “آنستونا” التي تخوض شقيقتها “دنيا” بطولتها، عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت: “ربنا يوفقك وينجحك يا حبيبتي”.

وتفاعل الجمهور مع رسالة “إيمي” لشقيقتها “دنيا” على السوشيال ميديا، إذ طالبوها بالعودة للظهور والمشاركة في أعمال فنية جديدة، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: “إيمي من وقت ما بعدتي عن الشغل واحنا مش لاقيين أي حاجة حلوة دمها خفيف نتفرج عليها”، “عقبالك يا إيمي، وحشتينا أوي ووحشتنا خفة دمك وتلقائيتك وعفويتك”، “طب وانتي إمتى هترجعي بقى؟”، “عقبال رجوعك انتي كمان يا إيمي”، “إمتى هترجعي للفن يا فنانة”، “عقبال ما تطلي علينا يا إيمي والله وحشتينا”، “يا إيمي انتي وحشتينا”، “وحشتينا أوي يا إيمي”، “ارجعي يا إيمي”.

وتُعد مسرحية “آنستونا”، التجربة الأولى لدنيا سمير غانم بالمسرح، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين، ومن إخراج خالد جلال.

آخر أعمال إيمي سمير غانم

كانت آخر مشاركات إيمي سمير غانم الفنية، المسلسل الإذاعي “اتنين في واحد” الذي أذيع عام 2021، وشارك في بطولته محمد دياب، وأشرف زكي، وهو مسلسل إذاعي كوميدي حيث تعمل سناء مدرسة في إحدى المدارس الخاصة وتتصف باﻻحترام واللباقة وحب الناس، يقع لها حادث كبير يتسبب في خلل بالمخ يجعلها بالليل شديدة اﻻحترام وبالنهار شديدة الإجرام ويطاردها الجميع.

كما خاضت قبله، بطولة مسلسل “سوبر ميرو” الذي عُرض عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم وإنعام سالوسة وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وملك قورة، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

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