“ليه تضيعوا التاريخ ده كله” .. عفاف شعيب تعلق على خلع شهيرة وسهير رمزي للحجاب

كتب امير فتحي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 12:50 مساءً - أكدت الفنانة عفاف شعيب على أنها لم تهاجم كلا من الفنانات سهير رمزي وشهيرة وحلا شيحة بعد قيامهم بخلع الحجاب ولكنها شعرت بالحزن عليهم بسبب هذا القرار .

قالت عفاف شعيب خلال استضافتها في برنامج “واحد من الناس” المذاع على قناة “الحياة” ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي: “أنا مهاجمتش، أنا زعلت عليهم فعلا وبالعكس أنا دعيت لحلا شيحة إن ربنا يردها ردا جميلا وربنا ردها ردا جميلا” .

تابعت: “أصل بعد سنين طويلة بالنسبة لشهير وسهير رمزي الناس حاباهم بالحجاب والاتنين متجوزين ومفيش حاجة تعوقهم أو تخليهم يقلعوا الحجاب .. كل واحدة قاعدة 27 سنة محجبة ليه تضيعي التاريخ ده كله، ده اللي زعلني لكن هما حرين” .

وبسؤالها عن إمكانية قيامها بدور مستعينة ب “الباروكة” مثلما فعلت الفنانة صابرين من قبل، أجابت قائلة: “لأ طبعا .. ليه باروكة طب ما يتغير الدور وتبقى بحجابها” .