شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد فى 2023.. تواصل تصوير "سيب وأنا سيب" وتنتظر "مستر إكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة هنا الزاهد حالة انتعاشة فنية في الفترة الحالية، حيث تدخل عام 2023 بأكثر من عمل سواء سينمائى أو درامى، حيث تواصل حاليًا تصوير مسلسلها الجديد "سيب وأنا سيب"، ويشاركها البطولة الفنان أحمد السعدنى، من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم هنا الزاهد واحمد السعدني ومحمود البزاوي وعارفة عبد الرسول ومحمد جمعة وآية سماحة، وتدور أحداث مسلسل "سيب وأنا أسيب" حول زوجين هما احمد السعدني وهنا الزاهد ومعهما مجموعة أصدقاء لهما منذ الطفولة ونتابع تأثير هذه العلاقات عليهم.

كما تنتظر في العام الجديد طرح فيلم "مستر إكس" مع النجم أحمد فهمى، ويشارك في بطولته كل من أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

كما تعاقدت هنا الزاهد مؤخرًا على المشاركة في بطولة فيلم جديد ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله الفترة المقبلة .

وكانت أخر أعمال هنا الزاهد فيلم "بحبك" بطولة النجم تامر حسنى، ويعرض حاليا في السينمات، وطرح في عيد الأضحى الماضى، ويشارك في بطولته كلا من هدى المفتى، وتميم عبدة، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج تامر حسنى .