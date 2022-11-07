شكرا لقرائتكم خبر عن أهم ما تعرفه عن رجاء حسين فى ذكرى ميلادها.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة رجاء حسين التي قدمت في مشوارها الفني العديد من الأعمال التي تركت بصمة كبيرة مع جمهورها، برعت فى العديد من الأدوار التليفزيونية والمسرحية المتنوعة، واستطاعت أن تثبت قدراتها الفنية الرائعة من خلال إجادتها لأدوار الكوميديا والتراجيدى، ونذكر أهم المعلومات عنها بمناسبة ذكرى ميلادها.

- ولدت الفنانة رجاء حسين فى محافظة القليوبية، وانضمت إلى فرقة الريحانى عام 1958، وعملت فى الإذاعة والتليفزيون كممثلة فى المسلسلات الإذاعية والتليفزيونية.

- درست لفترة بكلية الحقوق ثم تركتها للتفرغ للتمثيل

- درست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية

- عُينت في المسرح القومي، ثم انضمت لفرقة نجيب الريحاني المسرحية في عام 1957

- قدمت عدد من الأعمال الدرامية منها مارد الجبل، لدواعى أمنية، اللص والكلاب، على باب زويلة، أحلام الفتى الطائر، ذئاب الجبل، المال والبنون، زيزينيا، شجرة اللبلاب، الشهد والدموع، عايزة اتجوز، ريا وسكين

- من أشهر المسرحيات التي شاركت فيها: "عازب و3 عوانس"، و"بداية ونهاية".

- ظهورها الأول في السينما من خلال فيلم "قلوب الناس"، وبعده شاركت في العديد من الأفلام الناجحة أبرزها: "أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، المتوحشة، أبناء وقتلة"

- متزوجة منذ السبيعينات من الفنان سيف عبدالرحمن، وأنجبت منه كريم وإيمان

- في عام 2014، فُجعت بموت نجلها العقيد أركان حرب كريم عن عمر يناهز 42

- توفيت الفنانة رجاء حسين فى شهر أغسطس الماضى، عن عمر ناهز 83 عامًا، وتم تشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد