4 ليالي لـ شهرزاد بأسلوب الرقص الحديث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري عرض "شهرزاد" بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج، وذلك في الثامنة مساء الثلاثاء والاربعاء 8، 9 نوفمبر على المسرح الكبير ومساء الأربعاء والخميس 16، 17 نوفمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية" .

العرض موسيقى ريمسكي كورساكوف وتصميم وإخراج وليد عوني ويدور حول شخصية شهرزاد الاسطورية التي كانت مادة خصبة للخيال والإبداع فى جميع المجالات، وتمت ترجمة قصصها التي روتها في حكايات ألف ليلة وليلة إلى جميع لغات الفن سواء القديم أو المعاصر، ويؤدي الأدوار الرئيسية بالعرض شيرلي أحمد في دور شهرزاد ونادر جمال في دور شهريار .

يذكر أن فرقة الرقص الحديث أسسها المخرج وليد عوني عام 1990 وقام بتصميم وإخرج العديد من الأعمال التي تناولت القضايا الهامة والأفكار الهادفة، بالإضافة إلى عدة أعمال تناولت جوانب مضيئة من حياة وآراء مجموعة من الشخصيات المصرية الرائدة، منها نجيب محفوظ، تحية حليم، شادي عبدالسلام، محمود مختار، محمود سعيد، وغيرهم، وشاركت الفرقة في الكثير من المهرجانات الدولية والأوبرات العالمية وسافرت إلى معظم الدول الأوروبية وأمريكا والصين وكوريا وبعض الدول العربية.