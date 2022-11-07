شكرا لقرائتكم خبر عن هايلى بالدوين وجاستين بيبر معًا فى نزهة بشوارع لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من الثنائى جاستين بيبر وهايلى بالدوين على الاستمتاع بوقتهما معًا من خلال نزهة سويًا، استمتعا فيها بأشعة الشمس أثناء سيرهما في شوارع لوس أنجلوس وتحديدًا داخل منطقة Los Feliz حيث حرصا على شرب القهوة هناك، وتجاهل جاستين بيبر ما حدث بشأن حبيبته السابقة سيلينا جوميز مؤخرًا.

وذلك بعدما تصدرت المغنية الشهيرة سيلينا جوميز التريندات مؤخرًا، وذلك بعدما أثارت عاصفة من الجدل والتعاطف معها بسبب تصريحاتها حول احتمالية عدم قدرتها على الإنجاب خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية الأدوية التي تتناولها على أثر مرضها باضطراب ثنائي القطب، ما اضطرها لاتخاذ أدوية للعلاج النفسى منه.



هايلى وجاستين

سيلينا جوميز شخصت بهذا المرض للمرة الأولى قبل 4 سنوات، وتحديدًا في عام 2018، مثلما ذكرت في تصريحاتها على هامش العرض الخاص لفيلمها الجديد my mind & me الذى طرح مؤخرًا، وحرصت سيلينا جوميز على الترويج له بإطلالة مميزة باللون الأرجواني.

وكانت رصدت عدسات المصورين كلاً من المغنية سيلينا جوميز وعارضة الأزياء وزوجة الفنان جاستن بيبر هايلي بيبر في صورة تجمعهما خلال حضورهما حفل لمتحف أكاديمية الصور المتحركة، ظهرتا خلالها في حالة من التوافق معاً، ويتبادلان الابتسامات أثناء أخذ بعض اللقطات لهما، وبهذه الصور اجبرت كل من سيلينا وهايلي المعجبين على التوقف عن نشر الشائعات حول توتر علاقتهما بسبب جاستن بيبر.