زياد السيد يكشف تفاصيل الفيلم القصير "شوارع المدينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان الشاب زياد السيد، عن تفاصيل الفيلم القصير "شوارع المدينة، الذي يشارك في بطولته مجموعة من الشباب خريجي مبادرة" ابدأ حلمك" التي أطلقتها وزارة الثقافة مؤخرا، حيث من المقرر الانتهاء من تصوير الفيلم نهاية العام الحالي.

وأوضح السيد، أن الفيلم يدور حول قصة شاب عشريني تضطره الظروف إلى توديع حبيبته، حيث يمر بالعديد من الصعاب بينما يحاول العودة لحبيبته، بعد فراق دام 82 يومًا.

وتابع أن هذا الشاب يتجول في رحلة مدتها ربع الساعة في شوارع المدينة، ويبدأ بشكل تشويقي، ومع الأحداث يدرك حقيقة مايحدث، وهي أنها انتحرت، وتتلخص مهمته في محاولة النظر إلى وجهها قبل أن تدفن.

وأعرب زياد السيد، عن أمله في أن ينجح الفيلم وينال إعجاب الجماهير، تمهيدا للمشاركة به في مختلف المهرجانات المحلية والدولية