"حسيت إنها نهايته".. عفاف شعيب: نصحت أحمد زكي بعدم تصوير "حليم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة عفاف شعيب، عن قصة رفضها تصوير الفنان أحمد زكي فيلم حليم.

وقالت عفاف ببرنامج "واحد من الناس": "قبل تعبه جالي البيت وقال لي هعمل حليم قلت له عارفة أنك بتحبه بس بلاش والنبي لأني حسيت إنها نهايته، سألني ليه قلت له دي نهايتك، وقلت له اسمع الكلام لكنه أصر، وبعد الفيلم تعب ودخل المستشفى وبقى يسأل عليا وكل ما أروح ألاقي ناس مالهاش لازمة وهو ماكانش بيحبهم قال لي فارضين نفسهم عليا".

وأضافت: "كنت في اليمن لما مات، وكان معايا أخويا لقيته بيقول لي هقول لك خبر صعب، ومكنتش مصدقة وبعدها لقيت تلفزيون اليمن بيذيع، وعملوا عزاء في الأوتيل اللي كنت مقيمة فيه".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عفاف شعيب حكاية "واحد في الميه" من مسلسل "زي القمر"، مع صابرين ومدحت صالح، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق.