بصور تجمعهما.. زوجة خالد سليم تحتفل بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت خيرية علي زوجها الفنان خالد سليم بعيد ميلاده، الذي يوافق اليوم 6 نوفمبر.

ونشرت خيرية صورًا تجمعهما، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "أسعد عيد ميلاد لرجلي وزوجي وحبي، ️أنت حب حياتي وتعني لي الدنيا كلها، نتشارك في الحب خاص، نشعر بألم بعضنا البعض، لدينا نصيبنا من المشاكل، لكننا نعود مرة أخرى معًا ونقف بقوة، يا رفيقي، أعز أصدقائي، شكرا لك على كل ما تفعله".

يذكر أن الفنان خالد سليم أحيا حفلًا غنائيًا، أكتوبر الماضي ضمن فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

جدير بالذكر أن ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، شهدت مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، بينهم: محمد منير، هاني شاكر، علي الحجار، محمد الحلو، راغب علامة، ديانا حداد، كارول سماحة، جنات، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم، عاصي الحلاني، نادية مصطفى، وكوكبة من نجوم دار الأوبرا المصرية.