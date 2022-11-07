شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صبري: المسرح اختبار شديد الصعوبة ودرجة رعب يتمناها أي ممثل حقيقى والان مع تفاصيل الخبر
وتابع محسن: منذ تخرجي لم أقدم سوي مسرحية وحيدة علي مسرح الطليعة وهي "هاملت "وكنت بطل العرض مع الفنان أحمد عبد العزيز، ومنذ ذلك الوقت لم أقدم مسرح، عرض علي الكثير من العروض المسرحية خلال الفترة الأخيرة، ولكن لم يكن هناك عرض مناسب لي حتي عرض علي مسرحية شفيقة المصرية وجدت دور راغب باشا دور مختلف.
وأكد: المسرح حالة مختلفة عن التلفزيون والسينما، ويظل المسرح موضوع خاص فاللقاء المباشر مع الجمهور إختبار شديد الصعوبة ودرجة رعب يتمناها أي ممثل حقيقي، وكلنا نسعد بأن نوضع في اختبارات وتكون بمثابة إعادة شحن للمثل، وعن جديده قال أشارك في مسلسل الحشاشين مع المخرج بيتر ميمي ، كما أشارك في مسلسل إيجار قديم مع النجم شريف منير، وكذلك مسلسل بيت العيلة مع فتحي عبد الوهاب، وهناك عمل أخر مع المخرج أحمد خالد موسي والذي سيتم تصويره في دبي.
مسرحية "شفيقة المصرية" من إخراج محمد صابر، وبطولة كل من علا رامي، محسن صبري، منة جلال، دعاء سلام سوليست فرقة رضا، محمد حسني، هاني النابلسي، فادي خفاجة، والمطرب اكمل، تأليف مصطفى سليم، ألحان صلاح الشرنوبي، أشعار جمال بخيت، ديكور حازم شبل.