شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صبري: المسرح اختبار شديد الصعوبة ودرجة رعب يتمناها أي ممثل حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محسن صبري أثناء لقائه بتلفزيون الخليج 365 عن دوره في مسرحية " شفيقة المصرية " والتي من المقرر تقديمها علي مسرح البالون التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية خلال الفترة المقبلة، حيث قال: أقدم دور راغب باشا شكري، الذي يكتشف الراقصة شفيقة وتنشأ بينهم علاقة ويقوم بشراء الكازينو لها، وفي النهاية يحدث مشكلة بينهم تتحدي فيها شفيقة راغب باشا ويقرر في الانتقام منها وتدميرها وبالفعل يقوم بتصعيد المساعدة لها مكانها وتكون بطلة الفرقة.

وتابع محسن: منذ تخرجي لم أقدم سوي مسرحية وحيدة علي مسرح الطليعة وهي "هاملت "وكنت بطل العرض مع الفنان أحمد عبد العزيز، ومنذ ذلك الوقت لم أقدم مسرح، عرض علي الكثير من العروض المسرحية خلال الفترة الأخيرة، ولكن لم يكن هناك عرض مناسب لي حتي عرض علي مسرحية شفيقة المصرية وجدت دور راغب باشا دور مختلف.

وأكد: المسرح حالة مختلفة عن التلفزيون والسينما، ويظل المسرح موضوع خاص فاللقاء المباشر مع الجمهور إختبار شديد الصعوبة ودرجة رعب يتمناها أي ممثل حقيقي، وكلنا نسعد بأن نوضع في اختبارات وتكون بمثابة إعادة شحن للمثل، وعن جديده قال أشارك في مسلسل الحشاشين مع المخرج بيتر ميمي ، كما أشارك في مسلسل إيجار قديم مع النجم شريف منير، وكذلك مسلسل بيت العيلة مع فتحي عبد الوهاب، وهناك عمل أخر مع المخرج أحمد خالد موسي والذي سيتم تصويره في دبي.

مسرحية "شفيقة المصرية" من إخراج محمد صابر، وبطولة كل من علا رامي، محسن صبري، منة جلال، دعاء سلام سوليست فرقة رضا، محمد حسني، هاني النابلسي، فادي خفاجة، والمطرب اكمل، تأليف مصطفى سليم، ألحان صلاح الشرنوبي، أشعار جمال بخيت، ديكور حازم شبل.