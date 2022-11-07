شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف شعيب: اتعملى سحر كتير وتعلمت شراء الملابس البراند من والدتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة عفاف شعيب ضيفة في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وتحدثت عفاف شعيب عن علاقتها بالسوشيال ميديا قائلة: "أنا لا أهتم بالسوشيال ميديا، لأن معظمها أخبار كاذبة وشائعات، وموتوا الراحل هشام سليم أكثر من مرة قبل وفاته، وأحمد بدير وخالد زكي ربنا يديهم الصحة".

وأضافت عفاف شعيب: "اتعملى سحر أكتر من مرة، وأنا عارفة مين لكنى مش عاوزة أقول عنها، وللأسف هي واحدة من الزملاء فى الوسط الفنى وأيضا من خارج الوسط الفنى، وكان الشيخ الشعراوى دايما يقول لى خلى لسانك دايما رطب بذكر الله، وأنا لى ورد يومى من القرآن والذكر، وأنا عندى ملكة من عند ربنا بحس بأى حد عامل لى أعمال أو حسد" .

وعن تريند شرائها الملابس الألمانية قالت عفاف شعيب: "تعلمت شراء الملابس البراند من والدتى، ففي سنة 89 اشتريت من محل لبس كتير بـ5 آلاف جنيه لمسلسل كنت هعمله، وراحت الشغالة غسلته من ورايا، فطلع من الغسالة كله مقطع فوالدتى قالت لى نصيحة اشترى الغالى تمنه فيه، وكان فيه محل من زمان صاحبه اسمه عم جمال كان بيجيب لبس من ألمانيا وكنت بشترى من عنده أغلى شوية، بس بيعيش، وأنا بحب اللبس الألمانى؛ لأنه بيبقى مظبوط على الجسم".



الفنانة الكبيرة عفاف شعيب



الفنانة عفاف شعيب



عفاف شعيب