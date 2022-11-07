بلقيس عن مصطفى الآغا: “هذا الانسان غير حياتي”.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 02:55 صباحاً - كرمت الفنانة الإماراتية / اليمنية بلقيس فتحي في الدورة السادسة من مهرجان ضيافة بدبي عن أفضل ألبوم غنائي.

وقد تألقت بلقيس على خشبة المسرح بغناء “مزاجنجي” وهي آخر أغنياتها التي أصدرتها منذ شهر باللهجة المصرية، وبعد صعودها على المسرح وجهت كلمة للحاضرين بأنها سعيدة بتكريم نتج عن مجهود كبير وعمل طوال الوقت لإنتاج موسيقى جديدة.

وقد نشر الاعلامي مصطفى الآغا مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر ظهر فيه برفقة بلقيس وهنأها بالجائزة كاتبا: “نجمة مثقفة ومجتهدة وبنت بيت فني ومتعددة المواهب وطموحها عنانه السماء … الف مبروك جائزة #ضيافة ومنها للاعلى”.

بدورها علقت بلقيس على كلام مصطفى الآغا قائلة “هذا الانسان غير حياتي”.