انتشار صورة تجمع ياسمين صبري واحمد أبو هشيمة في احد المطاعم.. فهل عادا عن الطلاق؟

كتب امير فتحي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 02:55 صباحاً - أثار ظهور الفنانة المصرية ياسمين صبري مع زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أحد المطاعم جدلًا واسعًا .

فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للثنائي من داخل مطعم وهما يتناولان العشاء، ما أثار الجدل بين جمهور ومحبي الثنائي الشهير.

وفيما تحدث البعض أن الفنانة المصرية عادت إلى أبو هشيمة بالفعل منذ فترة ليست طويلة، لكنهما لم يعلنا عن ذلك لأسباب خاصة غير أن مصدر لموقع “القاهرة 24″، أكد أن هذه الصورة قديمة وليست لقاءً حديثا بين الطرفين سواء من ياسمين صبري أو رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وأن الأخبار التي انتشرت عن أنهما عادا لبعضهما غير صحيحة وعارية تمامًا من الصحة.

يذكر أن زواج ياسمين وأبو هشيمة استمر لمدة عامين، قبل إعلانهما عن انفصالهما بهدوء في مايو الماضي.