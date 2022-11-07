عفاف شعيب تتحدث عن علاقتها بأحمد زكي.. هل كان هناك علاقة حب بينهما؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 7 نوفمبر 2022 02:55 صباحاً - تحدثت الفنانة المصرية عفاف شعيب، عن طبيعة العلاقة بينها وبين مواطنها الفنان الراحل أحمد زكي وان كانت قد نشأت بينهما علاقة حب.

وقالت عفاف شعيب اثناء استضافتها في برنامج “واحد من الناس” ردا على سؤال: “ما احب اجيب في سيرته لان في ناس بتقول يا سلام بقى في ناس كده”.

وعن طبيعة العلاقة مع أحمد زكي، قالت عفاف شعيب “أخ وكان بيصعب علي اوي وطيب اوي وكان في ناس كثير تنبذه كان منبوذ وانا فاكرة في استاذ قال له يا ابني انت جاية المعهد تعمل ايه وتهبب ايه انت تروح تشتغل في اي ورشة”.

ونفت عفاف شعيب أن تكون قد أغرمت بأحمد زكي قائلة “خالص بس ما اعرف هو بقى لكن كان يقول لي نفسي لما اتجوز القى واحدة زيك” وتابعت “أنا كنت أعامله كأخ يشهد الله عمري ما فكرت في الحكاية دي خالص”.

كما تحدثت عفاف شعيب عن قصة خلاف بينها وبين أحمد زكي في الحج قائلة “في ناس وقعت بيني وبين أحمد زكي في الحج بعد ما أقنعته يحج علشان ربنا يرضى عليه، فلقيت في ناس وسوسوا له وقالوا له خليك قاعد في الأوتيل وأنا قلت له لازم تروح (منى) علشان تقرأ قرآن قال لي طيب، وفجأة وإحنا قاعدين لقيته بيصرخ في وشي قال لي مش رايح معاكوا قلت له أنت حر دي مناسك لازم تلتزم بيها، أتاري في ناس قالوا له سيبك منها”.

ه كلامها مالوش لازمة، وفي نفس الوقت في حد قال لي إنه ما قرأش قرآن في عرفة، فقلت له ليه ما قرأتش قرآن، قال لي أنا شيطان من الشياطين، قلت له إيه الأسلوب ده، وقلت له أوعى تكلمني وروحت أوضتي وقلت خلاص مش هكلمه، وجالي البيت من غير ما يتصل وقال لي بصي أنت جوهرة غير كل الناس”.

وتابعت: “قبل تعبه جالي البيت وقال لي هعمل حليم قلت له عارفة أنك بتحبه بس بلاش والنبي لأني حسيت إنها نهايته، سألني ليه قلت له دي نهايتك، وقلت له اسمع الكلام لكنه أصر، وبعد الفيلم تعب ودخل المستشفى وبقى يسأل عليا وكل ما أروح ألاقي ناس مالهاش لازمة وهو ماكانش بيحبهم قال لي فارضين نفسهم عليا”.

وأضافت: “كنت في اليمن لما مات، وكان معايا أخويا لقيته بيقول لي هقول لك خبر صعب، ومكنتش مصدقة وبعدها لقيت تلفزيون اليمن بيذيع، وعملوا عزاء في الأوتيل اللي كنت مقيمة فيه”.