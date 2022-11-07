شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف شعيب: هالة فؤاد دعتنى لحضور جلسة دينية وقررت اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة عفاف شعيب ضيفة في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وتحدثت عفاف شعيب عن كواليس وأسباب اعتزالها وارتداء الحجاب منذ 30 عاما قائلة: "وقتها طلبت منى الفنانة هالة فؤاد حضور جلسة دينية، وذهبت معها أكثر من مرة، ومن وقتها شعرت بالرغبة في ارتداء الحجاب والابتعاد عن التمثيل".

وأضافت عفاف شعيب: "سافرت مع أمى إلى أمريكا حتى أستطيع رعايتها، وبعدما عدت كان بيجيلى أدوار كثيرة، والحاجة ياسمين الخيام حبيبة الكل قالت لى تعالى أنا هاخدك لمولانا الشيخ الشعراوى وروحنا السيدة نفيسة، وقلت له يا مولانا عاوزين مني أمثل بحجابى، فقال لى وماله بس قولى كلمه طيبة، وأنا شوفت دورك فى "الشهد والدموع" وانتى رابطة الطرحة على دماغك" .

وتابعت: "أنا ما قلتش حاجة على شهيرة وسهيرة رمزى وصابرين لما خلعوا الحجاب، ولم أُسئ إليهن، ولكن زعلت إنهم لبسوا الحجاب لفترة طويلة وقلعوه ولكنهم أحرار وهذه رغبتهم".



الفنانة الكبيرة عفاف شعيب



الفنانة عفاف شعيب



عفاف شعيب