شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى تنفى امتلاكها حسابا على "تيك توك" وتعلق: سأغلق أى صفحة تتحدث بلسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الفنانة الكبيرة نادية الجندى امتلاكها حسابا على تطبيق "تيك توك"، حيث نشرت صورة على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" للحساب المزيف على التطبيق، وعلقت قائلة: "ليس لدى أي أكونت رسمي على التيك توك وهذه الصفحه لا تمت لي بأي صلة".

وأضافت نادية الجندى: "أنا مش ضد أي حد من المعجبين يعمل صفحات ليا، لكن يجب التنويه أنها صفحة فانز ولا يتحدث بلساني، وإن شاء الله سيتم إنشاء صفحة رسمية موثقة قريباً على التيك توك".

وأضافت نادية الجندى: "سأقوم بغلق أى صفحة تتحدث بلسانى على أى وسيلة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي وكل صفحاتي الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء، سواء على الفيس بوك والإنستجرام وتويتر، هما دول الأكونتات الرسمية التي تخصني فقط وشكراً".