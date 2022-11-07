شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف شعيب: لم أحزن من أن الله حرمنى من نعمة الأولاد وعوضنى بأولاد إخوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة عفاف شعيب ضيفة في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وتحدثت عفاف شعيب عن الأمومة قائلة: "لم أحزن من أن الله حرمنى من الأولاد، وهو عوضنى بأولاد إخوتى، وكنت أذهب إلى دار الأيتام وأتابع الأطفال وأساعدهم وأدعمهم ولكني لم أتبنَّ أى طفل".

وعن مسلسل "إمام الدعاة" قالت عفاف شعيب: "المنتج كلمنى وقالى تفتكرى مين ممكن يعمل دور الشيخ الشعراوى قلت له مفيش غير حسن يوسف ومكنتش أعرف إنهم مختارين فعلا حسن يوسف، وتمر الشهور واتصل بى المنتج مطيع زايد وقالى تعالى اشربى معايا فنجان قهوة وروحت، واتفاجئت بحسن مصطفى ونجوم كتير، ومضيت معاهم فى دور زوجة الشعراوى".

وعلى جانب آخر أشارت عفاف شعيب إلى أن فيلم "انتحار مدرس ثانوى" مع حسين فهمى له ذكرى سيئة معها وقلبها ينقبض عندما تشاهده، وذلك بسبب تلقيها خبر وفاة شقيقها.

الفنانة الكبيرة عفاف شعيب



الفنانة عفاف شعيب



عفاف شعيب