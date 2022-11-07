شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج عرض شفيقة المصرية: تقديم عروض غنائية استعراضية أمر شاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مسرح البالون التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بقيادة الفنان عادل عبده، لتقديم العرض المسرحي "شفيقة المصرية" من إخراج محمد صابر وبطولة علا رامي ومحسن صبري ودعاء سلامة، منه جلال، فادي خفاجة، والمطرب أكمل، تأليف مصطفي سليم، ألحان صلاح الشرنوبي، أشعار جمال بخيت، ديكور حازم شبل.



وقال المخرج محمد صابر خلال لقائه بتلفزيون الخليج 365: شفيقة المصرية تعتبر معالجة للفيلم المصري الشهير "شفيقة القبطية"، والنص من تأليف الدكتور مصطفي سليم، وفي الحقيقة نحن في حاجة لمثل هذه العروض ، فالمسرح الاستعراضي نكاد نكون مفتقدينه خلال الأونة الأخيرة، ونحن في النص بصدد تقديم السيرة الذاتية لأعرق راقصة في مصر، واختيار مسرح البالون لأنه من الأماكن المنوطة بتقديم هذه الأعمال.

وتابع صابر: تقديم عروض غنائية استعراضية هو أمر شاق وصعب، فاختار من سيقدم الاستعراض، وعمل نسيج تام بين الدراما والاستعراض بهذا الشكل الدرامي كل تلك الأمور ليست سهلة، فمن المؤكد أنه كان هناك صعوبات في اختيار الموسيقي والاستعراض المقدم، وكذلك الإنتاج، ولكن الحقيقة في هذا الشق الإنتاجي استطاع الدكتور عادل عبده تذليل كل العقبات الإنتاجية.

وعن اختيار أبطال العرض قال: كان هناك صعوبة في اختيار أبطال العرض فالعرض بأكمله استعراضات ، فوقع الإختيار علي سولست فرقة رضا الفنانة دعاء سلام وتبقي لدينا شق أهم وهو التمثيل وبدأنا في عمل ورشة تمثيل والحقيقة أنها لديها قدرة كبيرة للتعلم ، ووقع الاختيار كذلك علي الفنانة علا رامي ومنا جلال والذين لديهم قدرة أيضًا علي الاستعراض.

وكشف صابر عن فكرة العرض حيث قال تدور فكرة العرض حول فتاة من أسرة ملتزمة وتحب الرقص ، وفي يوم تذهب لحضور فرح وطلب منها الحضور الرقص بسبب تأخر الراقصة وتأتي حينها الراقصة الأصلية وتكتشف تلك الفتاة التي تتحول بعد ذلك لأهم وأغني راقصة في مصر .