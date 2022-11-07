"قالي أنا شيطان".. عفاف شعيب تروي قصة خلافها مع أحمد زكي في الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة عفاف شعيب، عن قصة خلافها مع الفنان الراحل أحمد زكي في الحج.

وقالت عفاف ببرنامج "واحد من الناس": "في ناس وقعت بيني وبين أحمد زكي في الحج بعد ما أقنعته يحج علشان ربنا يرضى عليه، فلقيت في ناس وسوسوا له وقالوا له خليك قاعد في الأوتيل وأنا قلت له لازم تروح (منى) علشان تقرأ قرآن قال لي طيب، وفجأة وإحنا قاعدين لقيته بيصرخ في وشي قال لي مش رايح معاكوا قلت له أنت حر دي مناسك لازم تلتزم بيها، أتاري في ناس قالوا له سيبك منها ده كلامها مالوش لازمة، وفي نفس الوقت في حد قال لي إنه ما قرأش قرآن في عرفة، فقلت له ليه ما قرأتش قرآن، قال لي أنا شيطان من الشياطين، قلت له إيه الأسلوب ده، وقلت له أوعى تكلمني وروحت أوضتي وقلت خلاص مش هكلمه، وجالي البيت من غير ما يتصل وقال لي بصي أنت جوهرة غير كل الناس".

وتابعت: "قبل تعبه جالي البيت وقال لي هعمل حليم قلت له عارفة أنك بتحبه بس بلاش والنبي لأني حسيت إنها نهايته، سألني ليه قلت له دي نهايتك، وقلت له اسمع الكلام لكنه أصر، وبعد الفيلم تعب ودخل المستشفى وبقى يسأل عليا وكل ما أروح ألاقي ناس مالهاش لازمة وهو ماكانش بيحبهم قال لي فارضين نفسهم عليا".

وأضافت: "كنت في اليمن لما مات، وكان معايا أخويا لقيته بيقول لي هقول لك خبر صعب، ومكنتش مصدقة وبعدها لقيت تلفزيون اليمن بيذيع، وعملوا عزاء في الأوتيل اللي كنت مقيمة فيه".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عفاف شعيب حكاية "واحد في الميه" من مسلسل "زي القمر"، مع صابرين ومدحت صالح، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق.