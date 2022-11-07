مي سليم جريئة ومنة عرفة بـ"بدلة".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:



حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أصفر، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أظهرت رشاقتها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

جنات

نشرت المطربة المغربية جنات صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة.

ديانا كرزون

نشرت المطربة ديانا كرزون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفتسان بنفسجي، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

منة عرفة

نشرت الفنانة منة عرفة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"بدلة" سوداء، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس جريئة، من أحدث ظهور لها.

نانسي عجرم

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان من اللون الأسود، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رامي صبري

نشر المطرب رامي صبري صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل منزله.