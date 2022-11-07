منى زكي تخضع لجلسة تصوير جديدة.. والجمهور: "خطفتي قلبي"(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خضعت النجمة منى زكي، لجلسة تصوير جديدة في أحدث ظهور لها عبرالسوشيال ميديا.

ونشرت منى، الصور، عبر حسابها على "فيسبوك"، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "قمر أوي"، " من يومك وانتي سندريلا"، "جميلة جدا"، "روعة"، "تحفة وألوان روعة ومبهجة"، "يا منى خطفتي قلبي"، "جميلة جميلات العالم العشق منى زكي".

وشاركت منى زكي، جمهورها ومتابعيها، بوستر مسرحيتها الجديدة "الوش التاني" التي تخوض بطولتها، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت منى زكي، على البوستر: "أيام قليلة بتفصلني عن الوقوف تاني على خشبة المسرح بعد غياب طويل، انتظروني في المسرحية الكوميدية (الوش التاني) من 11 لـ 15 نوفمبر في بوليفارد رياض سيتي.. حقيقي مبسوطة إني هقابل الجمهور السعودي وسعيدة جدا بالتطور اللي حاصل في موسم الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه والمستشار تركي آل الشيخ".

مسرحية "الوش التاني" بطولة منى زكي، وأحمد رزق، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ورحمة أحمد، ومصطفى غريب وطاهر أبو ليلة، وغيرهم.

جدير بالذكر أن منى زكي تعود بمسرحية "الوش التاني" للمسرح، بعد فترة غياب طويلة امتدت لحوالي 20 عامًا، منذ مسرحية "كده أوكيه" التي شارك في بطولتها شريف منير، ياسمين عبدالعزيز، أحمد السقا، وهاني رمزي.